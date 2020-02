Villa Tacchi, marijuana e cocaina nel parco: 2 giovani denunciati

Lunedì 3 febbraio, nell’ambito del servizio mirato alla prevenzione e repressione del micro spaccio di sostanze stupefacenti, il nucleo operativo speciale (NOS) della polizia locale, con l’ausilio delle pattuglie antidegrado, ha sequestrato 8 grammi di stupefacenti all’interno del parco di villa Tacchi appartenenti a due giovani. Uno di loro è stato denunciato per spaccio, mentre l’altro è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Verso le 15.45 gli agenti hanno notato un italiano di 20 anni, B.M., residente in città, intento a maneggiare cocaina, per un peso di 0,54 grammi. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Nelle vicinanze, era presente uno straniero, B.B., di 27 anni, originario del Gambia e residente ad Altavilla Vicentina, che, alla vista della polizia locale, ha tentato di allontanarsi. In seguito a una perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 7,17 grammi di marjiuana e 65 euro in contanti. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La droga e il denaro gli sono stati sequestrati.

“La costante presenza sul territorio è l’unica strada percorribile per contrastare l’illegalità – ha dichiarato il consigliere delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza –. Il percorso è lungo ma grazie all’impegno quotidiano, ogni giorno, compiamo un piccolo passo nella lotta impari che portiamo avanti con l’obiettivo di riappropriarci delle nostre strade”.