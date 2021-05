VILLA BONIN, RIAPERTURA IN SICUREZZA CON IL GREEN PASS

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Seguendo le orme della Spagna e dell’Olanda, ma anche di altre regioni italiane, Villa Bonin si candida come discoteca Covid-tested, ovvero quei locali che potranno garantire l’ingresso alle persone grazie al green pass. Inoltre, il locale si è offerto per aprire come Hub vaccinale. Servizio di Sharon Di Carlo.