Vigili del fuoco in sciopero per 4 giorni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Prevista manifestazione con sit-in davanti alla Prefettura di Vicenza

Con un comunicato stampa le organizzazioni sindacali CGIL Funzione Pubblica, FNS CISL e UIL VVF annunciano uno stato d’agitazione.

“Facendo seguito allo stato di agitazione del 27 Giugno 2019 -scrivono- ed alla mancata conciliazione presso il Ministero dell’Interno del 16 Luglio 2019, le scriventi organizzazioni sindacali, a supporto della manifestazione nazionale del 15 Novembre presso piazza Montecitorio, organizzano un sit-in fronte la Prefettura dalle 10 alle 12 per manifestare la protesta della nostra categoria in merito a:

Somme decisamente insufficienti nella legge di bilancio a garantire il percorso di valorizzazione stipendiale e pensionistico dei Vigili del Fuoco, al pari degli altri Corpi in divisa dello Stato, per un lavoro unico ed insostituibile;

Richiesta di maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche dei Vigili del Fuoco con inserimento nelle coperture assicurative INAIL;

Richiesta di istituzione della pensione complementare;

Risorse inadeguate per il rinnovo del contratto di lavoro;

Difficoltà di applicazione delle disposizioni relative agli inquadramenti ed alle progressioni di carriera. Chiediamo una nuova legge delega di riordino delle carriere più volte sollecitata e richiesta.

Potenziamento degli organici di tutti i ruoli (operativo/amministrativo) in quanto non sufficienti a garantire un adeguato e capillare servizio ai cittadini.

Il personale è stanco di promesse e pacche sulle spalle, vogliamo fatti concreti, vogliamo che non ci si ricordi dei Vigili del Fuoco solo in occasione delle calamità naturali, degli eventi drammatici dove si perdono vite umane o peggio ancora solamente quando perdono la loro stessa vita per contribuire alla sicurezza del Paese!

Le giornate di SCIOPERO a seguire saranno queste:

21 novembre 2019 (turno A) : sciopero nazionale in tutte le sedi di servizio dalle 16 alle 20;

: sciopero nazionale in tutte le sedi di servizio dalle 16 alle 20; 2 dicembre 2019 (turno D) : sciopero nazionale in tutte le sedi di servizio dalle 10 alle 14;

: sciopero nazionale in tutte le sedi di servizio dalle 10 alle 14; 12 dicembre 2019 (turno B) : sciopero nazionale in tutte le sedi di servizio dalle 16 alle 20;

: sciopero nazionale in tutte le sedi di servizio dalle 16 alle 20; 21 dicembre 2019 (turno C): sciopero nazionale in tutte le sedi di servizio dalle 10 alle 14.

Durante l’astensione dal lavoro sarà in ogni caso garantita l’attività di soccorso tecnico urgente alla popolazione.