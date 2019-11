Vigili del Fuoco in lutto: sirene spiegate per i tre colleghi morti (IL VIDEO)

Momento toccante oggi pomeriggio alle 16 nella sede dei Vigili del Fuoco di via Farini a Vicenza e nelle sedi distaccate della provincia, così come nelle altre sedi d’Italia. E’ stato osservato un minuto di silenzio con sirene spiegate in segno di lutto per i tre colleghi nell’incendio di Alessandria la scorsa notte: Antonio Candido, Marco Trichese e Matteo Gastaldo.

Ecco il video