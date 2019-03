Viene controllato dalla Polizia e subito dopo va a rubare

Dopo essere stato controllato probabilmente pensava di aver ottenuto un lasciapassare, ma così non è stato.

Un 32enne residente a Vittorio Veneto, M.A., è stato individuato dalla polizia e denunciato ieri mattina.

Gli agenti lo avevano fermato in centro, controllato e identificato poco dopo le 4 nella notte fra martedì e mercoledì. Dieci minuti dopo il controllo, ha preso di mira il distributore automatico della Farmacia Valeri in Corso Palladio. Colpendolo ripetutamente è riuscito a far scendere delle monete e a intascarle. Il rumore ha svegliato qualche residente e subito è stata avvertita la polizia che si trovava poco lontano ed è intervenuta. Gli agenti l’hanno visto in corso Palladio, l’hanno inseguito ma il giovane è riuscito a dileguarsi.

E’ stato però fermato ieri mattina in viale Milano ed è stato riconosciuto e denunciato per furto, anche perché nel frattempo, le immagini di videosorveglianza della farmacia lo avevano inchiodato.