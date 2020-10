Videosorveglianza, il Comune concorre a un bando per nuove telecamere

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Otto nuove telecamere per le zone dell’Eretenio e di Santa Lucia ad oggi prive di sistemi di videosorveglianza: a questo punta l’amministrazione comunale candidandosi a un nuovo finanziamento statale per una somma complessiva di 85 mila euro.

“Siamo sempre molto attenti a tutti i bandi di questo tipo – dichiara il sindaco Francesco Rucco – perché la videosorveglianza aiuta in modo determinante la polizia locale e le altre forze dell’ordine nel contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti”.

“In seguito ai quotidiani contatti con i residenti – aggiunge Nicolò Naclerio, consigliere comunale delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza – abbiamo deciso di dare priorità a queste due zone che recentemente sono state oggetto di spaccio di droga, degrado e vandalismi. Se vinciamo il bando faremo un altro passo avanti in termini di sicurezza per i cittadini”.

Il progetto, approvato questa mattina dalla giunta, prevede l’installazione di otto telecamere di cui cinque tra ponte degli Angeli e porta Santa Lucia e tre in viale Eretenio, Ponte Furo e piazzetta san Giuseppe. Il finanziamento di 85 mila euro chiesto al ministero dell’Interno serve a fra fronte alla completa installazione degli impianti, dagli apparati di connessione radio, alle licenze, agli scavi, all’acquisto e montaggio dei dispositivi. A carico del Comune resta solo la manutenzione