VIDEO – Rissa e insulti in viale Milano: “Noi neri non moriamo!”

Momenti di tensione ieri intorno alle 13 in viale Milano. Un immigrato ghanese ha reagito male alle osservazioni di una donna che stava per essere investita sul marciapiede. Ne è nata una bagarre che visto coinvolti anche altri passanti. Sul posto sono state chiamate le forze dell’ordine e dopo 20 minuti sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri. Nel frattempo il cittadino di colore dopo essere ritornato più volte sul posto per insultare i presenti si era dileguato. L’uomo oltre che a spingere uno dei passanti (video) avrebbe, secondo le testimonianze, anche sputato in faccia ad uno dei presenti.