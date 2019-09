Vicenzaoro, viabilità modificata in via dell’Economia dal 7 all’11 settembre

Come accade per ogni manifestazione fieristica rilevante, dal 7 all’11 settembre, in occasione di Vicenzaoro saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità della zona.

Nel dettaglio, lungo un tratto di via dell’Economia sarà introdotto il doppio senso di marcia e saranno soppressi alcuni stalli di sosta e la pista ciclabile per consentire l’allestimento di un parcheggio a pagamento temporaneo.

Considerato il grande richiamo suscitato dall’evento, nei giorni della fiera saranno possibili rallentamenti, in particolare al mattino e nel tardo pomeriggio, in concomitanza con l’apertura e la chiusura dei padiglioni.