VICENZAORO – Una vetrina dedicata su Amazon

Amazon Made in Italy apre “NEW LOOKS”, la vetrina dedicata alle eccellenze della gioielleria artigianale selezionate a VICENZAORO. Oltre 3.100 i prodotti disponibili, realizzati da 25 orefici e artigiani italiani, suddivisi in collane, bracciali, anelli e orecchini, oltre alla collezione uomo.

“New looks selected at VICENZAORO” (www.amazon.it/vicenzaoro) è il nome della nuova sezione della vetrina Made in Italy di Amazon.it lanciata oggi e dedicata alle eccellenze della gioielleria artigianale italiana. Hanno già aderito 25 tra imprenditori, orefici e artigiani, per un totale di oltre 3.100 prodotti disponibili.

La nuova vetrina rappresenta il punto di arrivo di un percorso di accompagnamento al mondo digitale iniziato dal team Made in Italy di Amazon lo scorso settembre e rivolto alle piccole e medie imprese e agli artigiani del comparto orafo e gioielliero italiano, realizzato in collaborazione con VICENZAORO, il Salone europeo dedicato alla gioielleria ed evento di riferimento per tutto il settore organizzato da Italian Exhibition Group.

I clienti di Amazon.it possono ora scegliere il gioiello perfetto per qualsiasi occasione e look tra una selezione di oltre 3.100 preziosi disponibili in diverse varianti di taglie e colori, con possibilità di personalizzazione, suddivisi in 4 sezioni tra orecchini, bracciali, anelli e collane, oltre alla collezione uomo.

Ilaria Zanelotti, Head of Marketplace di Amazon.it, ha dichiarato: “L’apertura di una vetrina dedicata al mondo Jewelry rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di Amazon per la promozione dei valori del Made in Italy non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero: la tradizione italiana del gioiello ha importanti particolarità ed è caratterizzata dall’eccellenza dei materiali, dello stile e del design, e siamo felici di permettere ai nostri clienti di poter contare su una selezione ancora più ampia in questa categoria. Il settore della gioielleria e dell’oreficeria ha un alto potenziale: rappresenta uno dei comparti manifatturieri trainanti nella promozione del Made in Italy nel mondo, che nel primo trimestre di quest’anno ha visto una crescita dell’export del 3,3%*, per un valore complessivo superiore a €1,5 miliardi. Vogliamo sostenere le imprese, gli artigiani e le botteghe italiane di questo settore, fornendo loro gli strumenti per crescere e raggiungere sempre più clienti e nuovi mercati.”

Marco Carniello, Direttore della divisione Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group, aggiunge: “La digitalizzazione gioca un ruolo chiave in tutta la filiera – e molto spesso contribuisce al successo delle aziende. Con questa collaborazione IEG dimostra ancora una volta che un modello di manifestazione come quello proposto da VICENZAORO è assolutamente allineato alle esigenze attuali del mercato e di tutti gli operatori della filiera, che siano OFF o ON-LINE, e conferma il ruolo di VICENZAORO come Business Hub per il settore mettendo a disposizione degli operatori gli strumenti giusti per avere successo in un mondo in continua evoluzione. Grazie a questa sinergia anche le piccole aziende artigiane produttrici di gioielli Made in Italy potranno contare sul percorso proposto da Amazon a supporto della digitalizzazione del loro business attraverso l’e-commerce.”

Lanciata nel 2015, la vetrina Made in Italy di Amazon propone più di 70.000 prodotti italiani realizzati da oltre 700 artigiani locali e piccole e medie aziende italiane. Botteghe di Firenze e della Toscana, del Piemonte, della Sardegna, Calabria, Campania, Sicilia e delle province di Bergamo e Vicenza hanno già

aperto la loro vetrina internazionale online per gli oltre 300 milioni di account di clienti attivi su Amazon in tutto il mondo. Delle oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane che già vendono su Amazon.it, oltre un terzo esporta i propri prodotti principalmente in Europa e, solo nel 2017, ha realizzato vendite all’estero per oltre €350 milioni.

Nicola Zuiani, Amministratore Unico di Diva srl, per il brand Diva Gioielli, afferma: “La nostra azienda gestisce l’intero processo di ideazione, realizzazione e design di gioielli esclusivi in argento per la donna contemporanea, fortemente consapevole di sé, delle sue potenzialità. La qualità e l’artigianalità dei nostri prodotti incarna il valore d’eccellenza del Made in Italy, motivo per cui ci riconosciamo nella definizione di artigiani in senso stretto. Il nostro brand ha molto successo sia in Italia che all’estero: dal momento del lancio nel 2012 abbiamo sempre dedicato attenzione al rapporto diretto con il cliente

finale. Non abbiamo esitato a cogliere l’opportunità di aderire alla vetrina Made in Italy di Amazon

dedicata all’alto artigianato della gioielleria, con la collaborazione di VICENZAORO, perché risponde

all’esigenza di far trovare il nostro brand e i nostri gioielli online anche a un’audience internazionale,

da cui riceviamo sempre più richieste. Amazon ci offre una serie di strumenti di vendita online con una

grande potenzialità e con i quali puntiamo ad aumentare le vendite e la visibilità del brand. In generale,

ci interessa aderire ad iniziative che ci vedano protagonisti assieme ad altri colleghi produttori, affinché il settore conquisti sempre più spazio e peso a livello nazionale.”

“La nostra storia su Amazon è iniziata nel 2016 e abbiamo subito avuto un riscontro molto positivo da parte dei clienti.”, è il commento di Licia Chiminazzo, Responsabile Commerciale e Marketing di Lucchetta Armando S.r.l., produttori di gioielli per l’Oreficeria da oltre 60 anni. “Grazie alle vendite online abbiamo aperto un canale di vendita diretto verso il consumatore finale. I nostri prodotti sono molto apprezzati in tutta Europa e in particolare in Germania. Il contatto diretto con il consumatore ci permette di capire quali gioielli piacciono di più e rispondono maggiormente ai gusti europei, ottimizzando in questo modo i nostri sforzi e il tempo che investiamo. Amazon è un brand di cui i clienti si fidano e questa fiducia si riflette anche sui nostri prodotti. Non possiamo più prescindere dall’ecommerce, stiamo pensando infatti di aumentare il nostro investimento puntando a crescere ancora di più”.