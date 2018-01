VICENZAORO – Scalfarotto: “Lusso e moda orgoglio della nostra manifattura”

Si è aperta oggi VICENZAORO January 2018, il Salone internazionale del gioiello, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto.

Il sottosegretario Scalfarotto, nel suo intervento, ha dichiarato: “Uno dei meriti di questo governo è stato quello di prendere a cura il segmento del lusso. Questo perché siamo convinti e lo diciamo con forza che anche questa è la manifattura italiana. Siamo bravi a fare macchine, ma siamo i numeri uno anche nel creare gioielli e vestiti. I nostri prodotti di alta artigianalità Made in Italy sono molto apprezzati all’estero e compongono una fetta importante della voce dell’Export italiano. Per questo abbiamo moltiplicato gli investimenti e con il piano straordinario per il Made in Italy siamo stati capaci di dare una spinta importante alla produzione ma soprattutto alle esportazioni. Rimini e Vicenza – ha aggiunto poi Scalfarotto – insieme ad Arezzo, nel comparto della gioielleria hanno ben capito che l’unione fa la forza e a loro deve andare il nostro plauso più convinto per quello che hanno saputo fare in questi anni”.

Dopo il saluto del Sindaco di Vicenza Achille Variati, e del Presidente di IEG Lorenzo Cagnoni – che ha ricordato come questa edizione di VICENZAORO si apra in un contesto particolarmente positivo, sia per le conferme che arrivano dalla ripresa della domanda di oro, sia per gli importanti risultati del gruppo – il Direttore Generale di IEG Corrado Facco ha introdotto i temi al centro dell’attenzione degli operatori e delle aziende che in questi giorni popoleranno il quartiere fieristico vicentino. Fil rouge di questa edizione è la visione del futuro: VISIO.NEXT, dal titolo del talk di apertura, l’opportunità di proiettare lo sguardo in avanti per cercare di cogliere le novità della multicanalità distributiva, della valorizzazione dei brand, della tracciabilità e sostenibilità. Temi sempre più focali nella relazione con i nuovi consumatori.

VISIO.NEXT Summit è stato il momento inaugurale della giornata, un simposio dedicato al futuro del lusso e della gioielleria. Claudia D’Arpizio, Partner di Bain&Company Responsabile del Verticale Moda Lusso ha ricordato come il mercato del lusso sia molto ampio e in continua crescita, e con diversi segmenti che toccano il mondo dell’intangibile e dell’esperienzialità. A confrontarsi su questi temi sono poi saliti sul palco di Fiera di Vicenza, moderati da Alan Friedmann: Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Matteo Marzotto, nella doppia veste di Vice Presidente Esecutivo IEG e Presidente di Dondup, Diego Nardin, AD di Fope, Licia Mattioli, AD di Mattioli e Vice Presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, Adi Al Fardan, Fondatore di Adi Hasan Al Fardan Jewellery Trading, Andrea Panconesi – Fondatore e Presidente di LuisaViaRoma.

VICENZAORO January ospita oltre 1500 brand, di cui l’80% già presenti nelle edizioni precedenti di VICENZAORO, i marchi sono distribuiti su oltre 25mila mq con un’incidenza dei brand del segmento alto di gamma incrementale che premia la strategia di Italian Exhibition Group nella creazione e valorizzazione delle community. I marchi top di gamma a VICENZAORO January segnano infatti un + 10%.

E in continua crescita è anche la presenza di espositori internazionali pari al 40%, provenienti da più di 35 Paesi, a conferma del consolidato ruolo di hub di riferimento del settore per l’appuntamento vicentino.