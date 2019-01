VICENZAORO E SICUREZZA: CRIMINI RIDOTTI QUASI A ZERO

(nell’intervista video: il questore di Vicenza Bruno Failla, dal capo della Squadra Mobile, Davide Corazzini).

di Paolo Usinabia

E’ passato il tempo in cui le fiere orafe di Vicenza rappresentavano il ‘paese dei balocchi’ per gruppi criminali più o meno strutturati che puntualmente prendevano di mira rappresentanti ed operatori sbadati derubandoli del campionario. L’imponente sistema di sicurezza organizzato da IEG con risorse interne in piena integrazione con le Forze dell’Ordine, ha ridotto quest’anno i crimini a zero, o quasi. Si conta solo il furto di un anello (ma con riconoscimento dell’autore). Un furto, per intenderci, di un’entità inferiore ad una truffa ad anziani.

Il resoconto è stato dato stamane dal questore di Vicenza, Bruno Failla, dal capo della Squadra Mobile, Davide Corazzini, Mario Vescovo, direttore della sede di Vicenza di Ieg e Luigi Cola, security manager di IEG. Ecco le loro dichiarazioni…

“VicenzaOro è un esempio di come un’istituzione pubblica come la questura e un privato, IEG, lavorando in stretta sinergia lavorino con lo stesso obiettivo, la sicurezza dell’evento” ha dichiarato il questore di Vicenza, Bruno Failla. “E’ stato approntato un sistema che ha assoluta validità e che porta a risultati e obiettivi concreti. E’ stato messo in campo -continua Failla- un buon numero di risorse, che ha coinvolto il Reparto Prevenzione Crimine, la Mobile, le Volanti, la Digos e personale della questura, in stretta integrazione con la security di IEG che ha agito in maniera costante, precisa e fiscale. Non sottovalutiamo che questa operazione comprende anche l’aspetto non secondario dell’antiterrorismo, vista la portata dell’evento fieristico, per cui abbiamo impiegato unità antiterrorismo sia della Polizia sia dei Carabinieri.

Per citare un solo dato -continua Failla- sono stati controllati ben 33.000 veicoli e vi è stato il costante monitoraggio di alberghi e ristoranti e del flusso di visitatori in fiera. Alla fine il risultato ha portato a conteggiare solo un furto e l’individuazione di un gruppo criminale pronto ad agire, con conseguente inseguimento interrotto solamente per garantire l’incolumità dei visitatori della Fiera. In entrambi i casi i soggetti sono stati identificati. Altri episodi criminali di lieve entità non sono direttamente riconducibili all’attività fieristica”.

Davide Corazzini, capo della squadra mobile di Vicenza: “L’apparato si sicurezza è stato sviluppato a cerchi concentrici attorno al quartiere fieristico. E’ stato condotto un imponente screening di targhe con i dati che venivano incrociati che ci hanno consentito di effettuare interventi mirati. Abbiamo messo in fuga un veicolo il 17 gennaio, giorno precedente l’apertura della fiera e momento delicato in cui arrivano gli operatori. Il veicolo con targa contraffatta era in uso a soggetti dediti normalmente a furti nei confronti di orafi. L’inseguimento partito dalla zona Fiera è continuato fino a Montecchio, e come già premesso dal questore è stato ìinterrotto solo per garantire l’incolumità degli altri. I soggetti sono comunque stati individuati e quindi denunciati.

E’ stato chiuso il cerchio sull’unico episodio delittuoso consumato all’interno della Fiera, praticamente un record storico. Si tratta del furto di un anello, del valore di 2000 euro, il 18 gennaio. La segnalazione è arrivata al punto di polizia in Fiera da un espositore indiano. Gli approfondimenti investigativi (videosorveglianza, incrocio dati tragitto e ingressi, accertamento dell’identità) hanno permesso di risalire all’identità dei due responsabili del furto che verranno denunciati per furto pluriaggravato. Si tratta di S.D. 56 anni serbo e Z. 38 anni connazionale, pluri-pregiudicati per reati contro il patrimonio. Per quanto riguarda l’esterno della Fiera vi sono stati episodi solo residuali. Vi è da dire -aggiunge Corazzini- che un contributo importante è arrivato anche dalla Confcommercio di Vicenza che ha attuato una vasta campagna di sensibilizzazione nei confronti delle strutture ricettive e degli operatori”.

Mario Vescovo, direttore della sede di Vicenza di Ieg: “Quanto ottenuto è frutto di un progetto nato qualche anno fa, fino ad arrivare arrivare al punto, oggi, non solo di circoscrivere ma anche di prevenire le attività criminali. Gli ospiti oggi riconoscono di entrare in un’area protetta, con la presenza massiccia anche visibile, delle forze dell’ordine. In questo contesto IEG ha fatto notevoli investimenti. Il piano progettuale inizialmente era interno ma oggi è fatto in totale sinergia con le forze dell’ordine. L’identità dei soggetti è nota immediatamente alle forze dell’ordine grazie al sistema di videosorveglianza”. Luigi Cola, security manager di IEG: “In trent’anni di attività di sicurezza fra pubblica-istituzionale e privata. Il modello creato a Vicenza di integrazione ci porta ai massimi livelli mondiali. E’ chiaro che le nostre tecnologie e dispositivi vengono studiati da chi progetta attività criminali e proprio per questo non renderemo mai note le procedure messe in atto e la tecnologia messa in campo. Teniamo presente che non valgono in questa valutazione solo gli interventi diretti, ma anche l’attività di studio e di indagine preventiva”