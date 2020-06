VICENZAORO – A settembre c’è VOICE

VOICE sarà il palcoscenico ideale dal quale i principali attori del settore potranno rivolgersi a una platea internazionale, sia fisica sia virtuale. Grazie ad una innovativa integrazione digital, tutti i talk e i seminari in programma durante la 3 giorni dedicata al mondo orafo saranno trasmessi live sui canali di Vicenzaoro e visibili da tutto il mondo.



VOICE è anche un grande showroom di prodotto che presenta le novità di collezione, le ultime tendenze di design e le innovazioni nell’ambito di processi e lavorazioni delle aziende protagoniste del settore.



Un contesto allestitivo elegante e minimal darà il benvenuto ai buyer che potranno partecipare all’evento, mentre per tutti gli altri, provenienti da paesi con maggiori difficoltà, ci sarà la possibilità di incontrare virtualmente le aziende durante meeting virtuali, organizzati tramite la piattaforma di business matching by IEG.

