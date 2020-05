vicenzamuseiaperti, dal 22 maggio fino al 30 giugno ingresso gratuito

I Musei civici di Vicenza riaprono il 22 maggio con ingresso gratuito.

Venerdì, sabato e domenica si possono visitare il Teatro Olimpico, la Chiesa di Santa Corona e il Museo Naturalistico e Archeologico con orario dalle 10 alle 18, il Museo del Risorgimento e della Resistenza dalle 10 alle 14 e dalle 15.15 alle 18. Martedì, mercoledì e giovedì Palazzo Chiericati aprirà dalle 10 alle 18.Chiusi dall’8 marzo per l’emergenza Coronavirus, gli spazi espositivi ritornano a vivere e ad accogliere i visitatori in sicurezza, prevedendo l’ingresso di un numero massimo di persone per volta che dovranno rispettare il distanziamento di un metro, indossare la mascherina e utilizzare guanti o gel disinfettante.

In occasione della riapertura gratuita dei musei, il Comune di Vicenza propone ai visitatori di fotografare con il cellulare l’opera d’arte preferita, un dettaglio dell’allestimento, i monumenti che custodiscono le collezioni e che sono essi stessi opere d’arte, e poi condividere lo scatto su Instagram con l’hashtag #vicenzamuseiaperti. Le foto più belle saranno pubblicate sul profilo Instagram del Comune @comunedivicenza.

“Finalmente sarà di nuovo possibile entrare nei musei della città, rispettando le norme di sicurezza previste – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. È una segnale importante quello che vogliamo dare, verso il graduale ritorno alla normalità, ripopolando i luoghi di cultura che fino al 30 giugno saranno gratuiti. Desideriamo, quindi, stimolare il coinvolgimento invitando i visitatori a scattare delle immagini per loro significative e a condividerle su Instagram con l’hashtag #vicenzamuseiaperti. Creeremo insieme una galleria di immagini che verranno pubblicate sul profilo Instagram del Comune @comunedivicenza che saranno un importante veicolo promozionale per la nostra città”. L’apertura delle sedi è organizzata in relazione ai luoghi e ai contesti nell’ottica del contenimento delle spese di gestione e garantendo la presenza in sede di personale addetto all’accoglienza.

La visita avviene in piena sicurezza, rispettando le nuove “Linee guida per la riapertura al pubblico in sicurezza di musei, archivi e biblioteche” a cura della Direzione Beni Culturali della Regione Veneto e le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute.

Per il Teatro Olimpico e la chiesa di Santa Corona sono ammessi ingressi scaglionati dei singoli visitatori fino a un massimo di 25 persone per volta; 20 persone per volta quelle ammesse a Palazzo Chiericati, 15 quelle al Museo Naturalistico Archeologico e altrettante al Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Secondo la normativa il personale e i visitatori potranno essere sottoposti alla verifica della temperatura corporea ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza.

I musei rimangono chiusi il lunedì. Chiusa la Basilica palladiana.