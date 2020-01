VICENZA – ZTL per attività lavorative, dal 15 rinnovo permessi: tutte le info

ZTL, da mercoledì 15 gennaio al via il rinnovo dei permessi per attività lavorative con presentazione di un’autodichiarazione

A seguire tutte le altre categorie, suddivise in precisi scaglioni temporali. Prorogata la validità degli attuali permessi fino al periodo di presentazione dell’autodichiarazione

Da mercoledì 15 gennaio i possessori di permessi di transito in ZTL, la cui validità negli anni scorsi è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019, dovranno recarsi a “scaglioni” temporali (9 in tutto, a partire dai possessori di permessi per “attività lavorative”),allo sportello ZTL di piazza Biade per presentare un’autodichiarazione di permanenza dei requisiti. Verrà rilasciato il contrassegno da esporre sul cruscotto, con indicati i varchi autorizzati per l’ingresso e per l’uscita dalla ZTL. In caso di mancata presentazione, il permesso sarà annullato e la targa cancellata dal database.

Gli attuali permessi vengono prorogati fino al periodo di presentazione dell’autodichiarazione fissato per ciascuna categoria.

La presentazione dell’autocertificazione prevede il versamento dei diritti di istruttoria, differenziati per tipologia di permesso, senza più la necessità di utilizzare marche da bollo.

Nel dettaglio, sono 9 gli scaglioni temporali di accesso allo sportello ZTL per la verifica dei requisiti di altrettante categorie.

CATEGORIA PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONE PERIODICITÀ DI VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DIRITTI DI ISTRUTTORIA Attività lavorative dal 15.01 al 28.02 1 anno 30 euro Residenti dal 01.03 al 15.04 5 anni gratis Dimoranti dal 16.04 al 31.05 1 anno 50 euro Detentori posto auto dal 01.06 al 15.07 1 anno 50 euro Enti dal 01.06 al 15.07 1 anno gratis Speciali dal 01.06 al 15.07 1 anno 30 euro (eccetto veicoli riconoscibili o di proprietà di ONLUS, associazioni o istituti che operano nella ZTL) Nucleo monofamiliare dal 30.09 al 15.10 1 anno gratis Deroghe dal 01.10 al 30.11 1 anno 50 euro Manutentori dal 01.10 al 30.11 3 anni 50 euro

I possessori di permesso per “attività lavorative” dovranno presentare l’autodichiarazione a partire dal 15 gennaio fino al 28 febbraio, versando 30 euro per i diritti di istruttoria. La loro autodichiarazione sarà valida 1 anno.

Per quanto riguarda i “residenti”, invece, dovranno recarsi allo sportello ZTL di piazza Biade dall’1 marzo fino al 15 aprile; l’autodichiarazione sarà valida 5 anni e la procedura sarà gratuita.

I “dimoranti” dovranno presentare l’autodichiarazione – che avrà validità di 1 anno – a partire dal 16 aprile fino al 31 maggio, versando 50 euro per i diritti di istruttoria.

I “detentori di posti auto” presenteranno autodichiarazione tra l’1 giugno e il 15 luglio; anche per loro i diritti di istruttoria ammonteranno a 50 euro e l’autodichiarazione avrà validità di 1 anno.

L’autodichiarazione per ottenere i permessi ZTL per “enti” e “speciali” – che avrà validità di 1 anno – andrà presentata, invece, tra l’1 giugno e il 15 luglio, per i primi gratuitamente, per i secondi con il versamento di 30 euro, tranne che per i veicoli di Onlus, associazioni o istituti che operano in ZTL.

Per la categoria “nucleo monofamiliare” la presentazione dell’autodichiarazione sarà annuale, gratuita e dovrà avvenire tra il 30 settembre e il 15 ottobre.

Chi rientra nella categoria “deroghe” si dovrà recare allo sportello ogni anno tra l’1 ottobre e il 30 novembre, versando 50 euro per i diritti di istruttoria.

Nello stesso periodo e con medesimo versamento, ma con scadenza triennale, saranno accolte anche le autodichiarazioni dei “ manutentori”.

Diritti di istruttoria sono stati infine introdotti per il rilascio di duplicati a seguito di furto o smarrimento (30 euro) e per la richiesta di cambi targa (5 euro).

Per il primo rilascio del permesso di accesso alla ZTL, per qualsiasi categoria, non cambia nulla rispetto alla procedura in essere e si continuerà a presentare l’istanza accompagnata unicamente da due marche da bollo.

Anche la disciplina della circolazione nella ZTL non subirà modifiche.

Per informazioni:

Sportello Ztl, Palazzo degli Uffici, piazza Biade 26 (piano terra c/o ufficio Relazioni con il pubblico), telefono: 0444221150 (attivo lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10), email: permessi.circolazione@comune.vicenza.it.

Orario di apertura al pubblico: lunedì dalle 10.30 alle 12.30, solo su appuntamento da prenotare online; martedì dalle 16.30 alle 18, solo su appuntamento da prenotare online; mercoledì dalle 10 alle 12.30, accesso senza prenotazione; giovedì dalle 8.30 alle 12.30, solo su appuntamento da prenotare online.

Per prenotare l’appuntamento:

https://www.comune.vicenza.it/servizi/elenco/prenotazioneappuntamenti.php.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,244099