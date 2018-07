VICENZA – Zoppello (Territorio): “Priorità le aree dismesse e il ritorno in centro storico”

L’assessore Zoppello illustra le linee programmatiche dell’area del territorio

“Priorità al recupero delle aree dismesse e al ritorno di residenti e attività in centro storico”

Punta dritto al recupero delle aree dismesse e al ritorno di residenti e attività in centro storico il programma di mandato del nuovo assessore al territorio Lucio Zoppello, delegato dal sindaco ad occuparsi di urbanistica, pianificazione e riqualificazione del territorio, edilizia privata e protezione dell’ambiente.

“I cambiamenti epocali e in particolare la crisi economica e il calo demografico che hanno interessato la nostra società in questi ultimi 10 anni – ha premesso l’assessore Zoppello nel dettagliare le linee programmatiche che riguardano le sue competenze – ci impongono di reimpostare secondo nuove logiche il PAT, e il successivo PI, a partire dalla programmazione per poter raggiungere l’obiettivo del consumo zero di suolo indicato dalla Regione per il 2050. Quanto al nuovo piano particolareggiato del centro storico, esso dovrà puntare a riportare residenti e attività commerciali e artigianali nel cuore della città”.

L’amministrazione dovrà inoltre occuparsi dei grandi volumi di pregio privati oggi vuoti, come l’ex Camera di Commercio, l’ex Banca d’Italia e l’ex Cinema Corso: “Agevoleremo, nel rispetto delle norme – ha assicurato Zoppello – i privati interessati a dare nuova vita a questi contenitori oggi abbandonati e alle altre aree dismesse, da recuperare anche tramite nuove destinazioni urbanistiche. Fondamentale, per questo e per gli altri obiettivi di mandato dell’area del territorio, sarà peraltro migliorare le relazioni con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e con l’Unesco”.

Riqualificazione e rigenerazione saranno le parole chiave anche per quanto riguarda le zone industriali e residenziali, in particolare nelle periferie, mentre agli operatori del settore sarà dato in tempi rapidi un nuovo regolamento edilizio comunale caratterizzato da norme certe e in linea con le più recenti disposizioni regionali.

Sul fronte ambientale, le attività di bonifica del suolo saranno caratterizzate da massima trasparenza e condivisione con la cittadinanza, mentre per diffondere l’educazione ambientale saranno organizzate “giornate verdi”, anche in collaborazione con i Comuni contermini, con il blocco del traffico alla prima cintura urbana e manifestazioni culturali e sportive in tutta la città.

Agevolazioni sull’Imu e sulla Tasi saranno introdotte per gli immobili ad elevata efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti energetiche alternative.

Particolare attenzione sarà data alla gestione dei rifiuti: “Vogliamo migliorare il sistema di raccolta – ha precisato l’assessore – , estendere il servizio di raccolta porta a porta, studiare la realizzazione di isole ecologiche, promuovere campagne di sensibilizzazione e sviluppare un sistema di controllo contro l’abbandono dei rifiuti, tra le cause principali del degrado urbano”.

Infine, un’attenzione specifica sarà riservata all’attivazione di nuovi servizi e strumenti digitali per semplificare la vita quotidiana in città e all’estensione del servizio wifi gratuito agli uffici comunali aperti al pubblico e agli esercizi pubblici e commerciali del centro storico.