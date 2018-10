VICENZA – Welfare contrattuale con Tiziano Treu

Il presidente del Cnel, già ministro del Lavoro, Tiziano Treu, sarà ospite del seminario “Welfare contrattuale. Casi Vicentini”, organizzato dal gruppo di ricerca REGIA, Globalizzazione e digitalizzazione delle relazioni giuridiche in azienda, oggi venerdì 26 ottobre, alle 16.30, nella sede del Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’ateneo di Verona (viale Margherita 87, Vicenza).

Nel corso dell’incontro saranno presentati i dati in progress della ricerca portata avanti dal REGIA e che si concentra su alcuni ambiti tematici che coinvolgono le regole del lavoro, in particolare le connessioni tra welfare aziendale contrattuale, fidelizzazione dei dipendenti e digitalizzazione del lavoro.

La ricerca si sta articolando in tre fasi di analisi empirica: una prima fase di indagine qualitativa, tra i soggetti che operano all’interno della contrattazione collettiva di secondo livello di alcune aziende del territorio di Vicenza associate a Confindustria; una seconda fase consistente in un’indagine quantitativa, attraverso una somministrazione di questionari ai lavoratori di tali aziende, con riferimento alle tematiche della ricerca; la fase finale si baserà sulle risultanze emerse nelle precedenti fasi e consisterà in una somministrazione di una scheda di rilevazione quantitativa destinata a un campione più ampio di aziende che compiono la contrattazione di secondo livello associate a Confindustria Vicenza.

Adottando un approccio interdisciplinare nonché empirico, il progetto mira a indagare la connessione tra tali ambiti di analisi, cercando di farne emergere le tendenze e gli aspetti più peculiari, in un’ottica di teoria e prassi di ricerca.

Dopo i saluti iniziali di Riccardo Fiorentini, direttore del Polo Scientifico Didattico “Studi sull’Impresa” di Vicenza, introdurrà la giornata Donata Gottardi, docente di Diritto del lavoro nel dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ateneo scaligero. A seguire Alberto Mattei, assegnista di ricerca, presenterà i risultati preliminari della ricerca di REGIA. Infine, Tiziano Treu, concluderà con il suo intervento, portando un’analisi del welfare contrattuale.