VICENZA – “Volare Alto”: le montagne vicentine tutte da vivere

‘Volare Alto’, edito e in uscita in questi giorni, è un libro e un nuovo modo di vivere le meraviglie delle montagne vicentine e delle escursioni in gruppo. L’idea è di Giulia Manea, appassionata di trekking e founder di Unione Collector, e Valerio Di Fiori, trip planner, che hanno selezionato, studiato e percorso con passione e curiosità un itinerario di trekking che va dalla Catena delle Tre Croci alle Dolomiti del Brenta passando per il Monte Baldo. Di Fiori, che ha percorso metro per metro tutti i tracciati, dormendo tra rifugi o allestendo la tenda in quota per la notte, ha disegnato così un itinerario in 16 tappe che è diventato il cuore di partenza di ‘Volare Alto’, libro prodotto da Unione Collector di Vicenza, luogo e progetto di divulgazione e condivisione sul tema della comunicazione visiva, e impaginato e stampato da Tipografia Unione. Il volume verrà presentato stasera alle ore 20 presso Unione Collector in viale Sant’Agostino 470.

Al centro del volume ci sono i percorsi, tracciati e sperimentati uno a uno e illustrati nei dettagli con tabelle e cartine, a cui si aggiungono meravigliose foto, scattate anche all’alba e al tramonto. Il libro è stato scritto dal giornalista Luca Pozza, che ha già alle spalle altre quattro pubblicazioni legate al mondo dello sport e che ha scelto di arricchire il libro con racconti e differenti punti di vista sulla montagna sotto forma di interviste a cinque esperti. Grazie a loro – due comandanti del Corpo Forestale dello Stato-Carabinieri, uno chef stellato, uno scalatore e infine un docente e scrittore, appassionato di escursioni in quota – il libro tocca vari aspetti della montagna, filtrati attraverso la lente di storie di vita uniche e speciali. ‘Volare Alto’ è un libro ideale per appassionati e curiosi, esperti e non. Questo volume è il risultato corale di un’esperienza di trekking diretta vissuta nell’ambito di ‘Andata/Ritorno’, serie di iniziative nate per valorizzare il territorio delle montagne vicentine e delle Prealpi attraverso sport, turismo e cultura. L’idea è che condividere momenti e percorsi permetta di diffondere nel modo più autentico il desiderio di entrare in contatto diretto con le splendide montagne del territorio veneto, partendo dalla provincia vicentina fino alle Alpi veronesi e alle Dolomiti. Le escursioni effettuate nel 2017 hanno permesso ai partecipanti di scoprire luoghi affascinanti come il Sentiero “dei cordoni” e le cime Costabella (2053 m slm) e Cornetto (2.180 metri), senza dimenticare Passo Plische, l’alto Vallone Campobrun e il Vallone Osanna, il “balcone panoramico” di Bocca Gaibana, Monte Sparavieri e Ponte de Broca con la Madonnina degli Alpini.