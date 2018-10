VICENZA – Vivere sani, Vivere Bene: cervello protagonista

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

È il cervello, nella sua evoluzione e nel nutrimento che consente ai neuroni di stare bene, il protagonista della giornata di venerdì 19 ottobre a Vivere sani, Vivere bene, la rassegna organizzata da Fondazione Zoé – Zambon Open Education in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Alle 18.15 al Palazzo delle Opere Sociali in piazza Duomo, Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze biologiche al dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova, condurrà il pubblico alla scoperta di come l’evoluzione ha generato, fra i 300.000 e i 60.000 anni fa, la mente umana, ovvero quell’insieme unico di facoltà che comprendono il linguaggio, la capacità astrattiva, l’immaginazione, il senso morale e quello religioso. Facoltà che forse, secondo alcune ricerche recenti, non furono appannaggio esclusivo della nostra specie…

Alle 20.45, sempre al Palazzo delle Opere Sociali, ci sarà invece Maurizio Memo, professore di Farmacologia all’Università degli Studi di Brescia a parlare del cervello, che ha bisogno di essere nutrito e protetto, consumando regolarmente quegli alimenti che contengono sostanze benefiche per le cellule nervose e favoriscono il mantenimento delle funzioni cerebrali come memoria, attenzione, apprendimento.

Secondo Memo, il cervello fa anche qualcosa in più: sceglie cosa, quando e con chi mangiare.

Memo è autore di oltre 250 lavori scientifici sul tema della neurofarmacologia, invecchiamento cerebrale e fisiopatologia delle malattie neurodegenerative.