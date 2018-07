VICENZA – Villaggio Sos: un’asta con Valentino Rossi

Una nuova asta in favore del Villaggio Sos di Vicenza con gli accessori della VR46 Racing – la linea di merchandising di Valentino Rossi – firmati dallo stesso pilota italiano, nove volte campione del mondo, e una maglia del Milan autografata dall’attaccante colombiano Carlos Arturo Bacca Ahumada. L’asta – nata dall’idea di Elena, un’amica del Villaggio – è aperta fino a domenica 8 luglio.

Ci sono tre possibili combinazioni di accessori messi all’asta: t-shirt e cappellino VR46 Racing, autografati da Valentino Rossi, con un prezzo di partenza 50,00 euro; knee slider Dainese e cappellino VR46 Racing, autografati da Valentino Rossi, con un prezzo di partenza 35,00 euro; e una maglia del Milan, autografata da Carlos Bacca, con un prezzo di partenza di 1,00 euro.

Partecipare (solo se si è maggiorenni) è molto semplice: basta collegarsi all’asta in sostegno del Villaggio Sos tramite la pagina https://www.ebay.it/rpp/ beneficenza/aste/sos-villaggi- dei-bambini e scegliere una o più combinazioni per cui fare un’offerta. Le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente e gli oggetti non potranno essere restituiti.