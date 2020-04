VICENZA – (VIDEO) Tensione in via Firenze- Residenti contro spacciatori che stracciano le multe, secchiate d’acqua e bottigliate contro i terrazzi

Continua il libero spaccio e continuano gli assembramenti in via Firenze.

Un’operatività continua nonostante i divieti, in barba a qualsiasi decreto. A nulla valgono le continue telefonate dei residenti. Le scene di spaccio e i gruppetti sono sotto gli occhi dei residenti che osservano dai terrazzi, costretti in casa come tutti gli altri, che oltre alla beffa della microcriminalità sotto casa sopportano anche la violazione delle regole contro il contenimento dell’epidemia che rischia di rendere assolutamente inutile il confinamento. Ieri dopo diverse sollecitazioni anche dei giorni precedenti (in particolare domenica), nel primo pomeriggio sono intervenute pattuglie dei carabinieri e della polizia locale che hanno intercettato due soliti noti. Questi ultimi, urlando contro agenti e militari, li hanno derisi strappando le multe davanti ai loro occhi.

Invitati ad andarsene, se ne sono tornati dopo che le forze dell’ordine si sono allontanate. Ne è nato qualche momento di tensione, con un inquilino di via Firenze che ha gettato una secchiata d’acqua in testa ad uno dei due individui. Poco dopo è intervenuta la polizia ed uno degli stranieri, il più esagitato, che aveva lanciato bottiglie contro i terrazzi ed urlato a squarciagola ubriaco, è stato portato in questura e denunciato. Dopo poco è comunque tornato a bighellonare nella via.