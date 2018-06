VICENZA – Vicenza-Londra in un click

Confartigianato Vicenza, attraverso Digital Innovation Hub Vicenza e Gruppo 100100, ha stretto una partnership con The Italian Community London™, importante realtà digitale italo-londinese che rappresenta una delle più grandi comunità di italiani che vive e fa business all’estero.

The Italian Community™ è il Trova Italiano: la business directory digitale dove trovare servizi, attività e prodotti italiani fuori dall’Italia (APP e sito theitaliancommunity.co.uk). Nata nel Regno Unito nel 2014 con il Patrocinio del Consolato Italiano a Londra, oggi è una piattaforma conosciuta anche in Francia e Germania e mira a estendersi in altre importati realtà entro il 2020.

La collaborazione con Confartigianato nasce con l’obiettivo di promuovere e far conoscere, attraverso strumenti di marketing digitale, il territorio veneto, le eccellenze artigiane locali e le produzioni venete e vicentine non soltanto agli oltre 500mila italiani che vivono a Londra, ma a tutti gli inglesi amanti del Made in Italy e del lifestyle italiano.

Nella piattaforma saranno quindi presentati itinerari turistici, storie di artigiani e produzioni d’eccellenza dei settori fashion, l’artigianato artistico, il design e l’enogastronomia, solo per citarne alcuni, dando inoltre la possibilità di acquistare i prodotti online, attraverso i grandi marketplace internazionali. Le PMI potranno così costruire legami con imprenditori e professionisti italiani residenti nel Regno Unito che conoscono molto bene il mercato locale perché con esso lavorano quotidianamente.

“La trasformazione digitale in questi ultimi anni ha modificato radicalmente il modo attraverso cui le imprese possono e devono approcciare i mercati esteri – commenta Cristian Veller, presidente della categoria ICT di Confartigianato Vicenza-. Per molti anni la maggior parte delle piccole e medie imprese sono rimaste tagliate fuori dalle nuove opportunità che la Rete poteva offrire loro, a volte a causa di una mancanza di competenze in ambito “digital”, altre volte per una scarsa conoscenza delle potenzialità di determinati strumenti. Il web oggi ha trasformato profondamente le relazioni tra fornitore e cliente per cui, accanto a un approccio ai mercati internazionali di tipo tradizionale, basato cioè sulla partecipazione alle fiere e su relazioni commerciali, Confartigianato propone anche questa modalità, diversa ma complementare. Collaborazioni come quella con The Italian Community™, quindi, potranno offrire ai nostri associati altre e nuove opportunità di sviluppo, nuovi approcci alla vendita e un servizio di accompagnamento sempre più efficace, intercettando la domanda che arriva da un nuovo tipo di cliente”.

