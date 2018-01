VICENZA – “Vicenza per le donne”, le pari opportunità nel mondo del lavoro

Si terrà mercoledì, alle 18, nella sede della circoscrizione 2, in via E.de Nicola 8 (zona Riviera Berica), il terzo dei quattro appuntamenti di presentazione ai cittadini della guida informativa a supporto del mondo femminile “Vicenza per le donne”, realizzata per volontà della Consulta comunale per le politiche di genere in collaborazione con l’ufficio Pari opportunità. A moderare l’incontro – sul tema “Il mondo del lavoro. Presentazione progetti” – sarà il consigliere comunale delegato alle pari opportunità e presidente della Consulta comunale per le politiche di genere Everardo Dal Maso che illustrerà gli argomenti trattati nella guida. Le consulenti del lavoro Amelia Muraro, Mara Ziomi e Laura Pacchin tratteranno l’argomento “La tutela della maternità e paternità”. Saranno presentati, inoltre, il progetto “BRAVE” e i supporti di Confartigianato Vicenza per l’Imprenditoria Femminile; interverranno Franca Quaglia del Movimento Donne Impresa, Luisella Frezzato e Max Fraccaro di Confartigianato Vicenza L’ultimo incontro, sul tema “Tutela legale della donna e della famiglia”, è previsto per mercoledì 7 febbraio alla circoscrizione 7, in Via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2) (zona Ferrovieri). L’ingresso è libero.