VICENZA – Vicenza Calcio, da Nobile Provinciale a Nobile Decaduta

Un’inchiesta organica e argomentata che cerca di svelare le ragioni che hanno portato al collasso di una tra le squadre di calcio di provincia più amate, il Vicenza Calcio, squadra che vanta ancora oltre 6.000 abbonati nonostante militi attualmente in serie C. Un argomento che da mesi anima dibattiti televisivi e giornali sportivi, di cui ancora si attende l’epilogo. «Da Nobile Provinciale a Nobile Decaduta. La storia del fallimento del Vicenza Calcio», di Gianni Poggi, edito da Ronzani Editore, traccia la cronistoria del fallimento della società calcistica ricostruendo in dettaglio la vicenda: dal 2004, anno in cui Sergio Cassingena acquista il club berico dalla finanziaria inglese ENIC, fino alla dichiarazione di fallimento, che il 18 gennaio 2018 ha posto fine ai 115 anni di vita della storica società biancorossa. Una vicenda narrata con ritmo calzante da inchiesta giornalistica, e condotta sulla solida base dei documenti. Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 18,00, presso Palazzo Trissino – Sala Stucchi, a Vicenza, l’autore Gianni Poggi presenterà il suo ultimo libro e dialogherà con Luca Ancetti, Direttore de «Il Giornale di Vicenza». Parteciperanno all’evento Achille Variati, Sindaco della città di Vicenza, e Beppe Cantele, di Ronzani Editore. Gianni Poggi (Vicenza, 1948), avvocato e giornalista. Ha collaborato con televisioni, radio nazionali e locali come produttore e giornalista, occupandosi principalmente di sport e politica. È stato autore, produttore e conduttore di Uno contro uno, talk show dedicato ai grandi vicentini della cultura, dell’industria, dello spettacolo e dello sport. Ha pubblicato il dvd Dante e Renzo (Cierre Editore, 2014). Ha prodotto per «Il Giornale di Vicenza» il documentario Il Vicenza, una favola Real (2017).