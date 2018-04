VICENZA – Viale Diaz: chiusura al transito domenica mattina

Viale Diaz: chiusura al transito domenica 22 aprile, dalle 7.30 alle 9.30

Per lavori a cura di Aim Servizi a Rete

Al fine di consentire un intervento in sicurezza alla cabina elettrica di viale Diaz a cura di Aim Servizi a Rete, domenica 22 aprile, dalle 7.30 alle 9.30, saranno chiuse al transito entrambe le corsie di viale Diaz, dalla rotatoria dell’Albera con direzione verso la rotatoria di viale Ferrarin.

Per consentire l’accesso a via Divisione Folgore, per mezzo di movieri alla rotatoria con viale Ferrarin, i veicoli verranno fatti transitare “a vista” fino all’intersezione con via Divisione Folgore.

La direzione opposta (da viale Ferrarin a rotatoria Albera) resta invariata e sempre garantita.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it/.