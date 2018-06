VICENZA – Viale del Verme, da domani al via i lavori di adeguamento del semaforo

Domani, mercoledì 20 giugno, prenderanno il via i lavori di adeguamento dell’impianto semaforico tra viale Dal Verme e via Curtatone/via dei Laghi.

“Si tratta di uno dei più vecchi semafori della città, l’ultimo con le lanterne appese, che, pertanto, andava sistemato e messo a norma – ha spiegato l’assessore Claudio Cicero –. L’installazione di dispositivi a led, inoltre, permetterà una riduzione dei consumi nell’ottica del risparmio energetico”. L’intervento – che vedrà il rifacimento tecnologico dell’impianto, con l’eliminazione delle lanterne sospese e l’installazione di ottiche a led – non interesserà la sede stradale ma solamente i marciapiedi, con alcuni limitati scavi per la realizzazione dei nuovi plinti di fondazione. I lavori si protrarranno per circa 15 giorni e potranno comportare alcuni rallentamenti alla circolazione nell’area di intersezione. Successivamente il cantiere si sposterà all’intersezione semaforica tra viale Dal Verme e strada Sant’Antonino/via Lamarmora per la stessa tipologia di intervento.