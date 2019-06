Vicenza, viabilità modificata per processione religiosa

Per consentire lo svolgimento della processione religiosa in occasione della festività di San Pietro e Paolo, con la sfilata della Ruetta, sabato 29 giugno, dalle 19.45 alle 20.15, vi sarà una breve interruzione della circolazione in contra’ e piazza San Pietro, con possibili rallentamenti.



Inoltre, dalle 21 alle 22, sarà attuata la chiusura di contra’ San Pietro, da piazza XX Settembre a via Nazario Sauro, nonché delle vie laterali.