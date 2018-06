VICENZA – Via Vaccari in festa con i commercianti

Sabato 23, dalle 15.00 alle 20.00 i negozi escono in strada con la musica e i giochi

Via Vaccari, nel quartiere de Ferrovieri, sabato 23 giugno si veste a festa per ritrovare il gusto dell’estate e di stare assieme. Per l’occasione le auto lasceranno la careggiata libera per far posto ai trenta gazebo allestiti dai negozi della via, con i loro prodotti, e dalle associazioni del quartiere. Oltre allo shopping “in strada” ci saranno laboratori artistici, animazione per bambini e tanta musica. Il tratto di via Vaccari tra via De Ferretti e l’incrocio con via Rossi diventerà completamente pedonale dalle ore 13.00 alle 22.00.

La “Festa in via Vaccari” è organizzata dalla Sezione 7 di Confcommercio Vicenza, con il patrocinio del Comune. “L’anno scorso, così come nelle precedenti edizioni, la manifestazione è stata molto apprezzata dai cittadini e questo ci ha dato l’entusiasmo per riproporla – spiega Bruno Baggio, presidente di zona della Confcommercio –. Lo spirito è quello di una festa vera e propria, con musica e occasioni per incontrarsi e conoscersi, ma anche per portare i bambini a vivere un pomeriggio all’aperto nel proprio quartiere. Per noi commercianti, che contribuiamo all’organizzazione, è un modo per sottolineare la presenza dei negozi “sotto casa” e il valore del servizio di vicinato. Insomma – conclude Baggio -: è un omaggio “festoso” a tutti i nostri clienti, a quanti abitano in zona e a tutti coloro che vorranno partecipare”.

Il programma si snoda fino la sera: dopo l’inaugurazione delle ore 15.00, alle 15.30 spazio ai laboratori artistici e all’animazione per bambini, alla musica e ai balli, seguendo anche le note, dalle 17.30, del duo “Kai&Mece” con il loro repertorio acustico, rock e country. Alle 17.00 ci sarà la premiazione del concorso di fotografia organizzato dall’Associazione Genitori ICS. Tra un momento di festa ci sarà l’occasione per conoscere le tante attività commerciali del quartiere protagoniste del mercatino lungo la via.