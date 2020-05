VICENZA – Via Quadri: ultimi ritocchi alla pista ciclabile

Oggi, venerdì 8 maggio, ha ripreso il cantiere per eseguire le ultime asfaltature della nuova pista ciclopedonale di viale Quadri.

Nelle settimane successive sarà terminata l’opera e realizzata la relativa segnaletica.

Saranno possibili alcuni rallentamenti durante le fasi di asfaltatura.

“Il ritardo del cantiere è dovuto al fatto che la ditta appaltatrice è di Vo’ Euganeo per cui i lavori sono stati sospesi fin dalle primissime fasi dell’emergenza Coronavrirus – ha spiegato l’assessore alla mobilità Matteo Celebron –. Oggi siamo finalmente nelle condizioni di ultimare un progetto iniziato lo scorso anno e grazie al quale saranno collegate la ciclabile proveniente da Bertesina e la direttrice da e per il centro storico, attraverso via Chiminelli e via Riello, e da e per viale Trieste, attraverso il quartiere di Parco Città”.

