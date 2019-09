VICENZA – VIA IL NUMERO DEI LIKE DA INSTAGRAM: SIETE D’ACCORDO?

“Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimere se stessi. Ciò significa aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono”. INSTAGRAM ha tolto la possibilità di vedere il numero dei like sotto i post. Il social network ha avviato il test in diversi Paesi, compresa l’Italia. Ma cosa ne pensano i Vicentini? Servizio di Ottavia Castegnaro.