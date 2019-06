VICENZA – Via dei Laghi chiusa per… cena

Mobilità: sabato 15 giugno. dalle 15, chiusa al transito via dei Laghi

In occasione della “Cena di quartiere” organizzata dal gruppo Scout Agesci Vicenza 14

Per consentire lo svolgimento della “Cena di quartiere” organizzata dal gruppo Scout Agesci Vicenza 14, dalle 15 di sabato 15 giugno alle 1 di domenica 16 sarà chiusa al transito via dei Laghi, nel tratto compreso tra gli incroci con via Lago d’Orta e via Lago di Viverone/via Lago di Pusiano.