VICENZA- Vi.bicipark in stazione, novità in vista

Novità in vista per il Vi.bicipark della stazione ferroviaria: per chi acquista biglietti giornalieri o cinque ingressi la tessera sarà gratuita. Il parcheggio custodito per biciclette prevede, infatti, differenti tipi di tariffe a seconda delle esigenze di chi lo utilizza: fino a ieri per l’acquisto di biglietti singoli o di qualunque tipo di abbonamento era necessario versare una cauzione di 5 euro per ottenere la tessera. L’assessorato alla progettazione e sostenibilità urbana ha deciso ora di dare la possibilità a chi acquista i biglietti giornalieri di spendere, come previsto, un euro ma senza l’obbligo di versare 5 euro di cauzione per ottenere la tessera che verrà consegnata gratuitamente e dovrà essere restituita a conclusione dell’utilizzo. La cauzione non sarà necessaria nemmeno per chi decide di richiedere cinque ingressi: si dovrà pertanto versare solo il costo dell’abbonamento pari a 4 euro. Chi acquista gli altri tipi di abbonamento (mensile da 15 euro, bimestrale da 25 o annuale da 150) continuerà a versare la cauzione di 5 euro che verrà rimborsata alla restituzione della tessera. La tessera, a fronte del versamento della cauzione, servirà anche a chi usufruisce delle agevolazioni in quanto possessore di abbonamento ferroviario mensile. Altra novità riguarda la proroga dello sconto per gli studenti, possessori o meno di abbonamento ferroviario, sull’acquisto di qualsiasi tipo di abbonamento per il Vi.bicipark: la riduzione del 50% sarà possibile fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. Il Vi.bicipark è aperto tutti i giorni dalle 5 del mattino alle 00.30. Il personale è presente dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 9.30, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 19.30; domenica e festivi dalle 7.30 alle 10.30.