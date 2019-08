VICENZA: Venerdì torna Silent Party

Venerdì 30 agosto torna in piazza dei Signori, a Vicenza, Silent Party. L’evento, organizzato da Supermarket con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza e l’associazione Centro Storico Città del Palladio, comincerà alle 20 con la consegna delle cuffie, per entrare nel vivo dalle 21 con l’inizio delle danze e concludersi, poi, alle 1.30 con la riconsegna delle cuffie.

Come per le passate edizioni, si tratta di un “party silenzioso”. In pratica la musica viaggia come il vento sfruttando un sistema Wi-Fi a 3 canali. Ci saranno tre dj, uno per canale, ed ognuno proporrà un genere musicale diverso. L’utente avrà la possibilità di selezionare il canale semplicemente con un click sulla cuffia, la quale cambierà colore in sintonia con il colore del canale e del dj. Nel canale blu la selezione sarà dedicata all’Hip Hop+Commerciale+Reggaeton+EDM con il marchio Supermarket, per il canale verde ci sarà Surfin Bird con musica anni 50’s+60’s+Rock+Indie, per il canale rosso, invece, il format Second T con Elettro+Funky+Latin+Italiano. In console ci saranno Buffa doc dj, Andrea Comparin, Riccardo Righi Costa.

Le cuffie verranno distribuite agli utenti a seguito della consegna di un documento d’identità valido in territorio italiano e con un contributo spese di 7 euro.

Per motivi organizzativi non è possibile prenotare il noleggio e quindi si consiglia di arrivare per tempo.

La consegna delle cuffie avverrà per tutta la durata dell’evento, man mano che queste torneranno ad essere disponibili. In caso di mal tempo, l’evento sarà annullato.



Per informazioni: 3391944481, 3464065500, buffadoc@gmail.com

Evento Facebook www.facebook.com/events/626672844509073