VICENZA – Venerdì luna park gratis per disabili

Luna park, attrazioni gratis venerdì 6 settembre per le persone con disabilità

Venerdì 6 settembre, dalle 16 e fino alla chiusura, alle 24, le persone con disabilità, se accompagnate, potranno salire gratuitamente sulle attrazioni presenti al Luna park a Campo Marzo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse la promozione sarà valida lunedì 9 settembre.

“L’ingresso gratuito offerto alle persone con disabilità per venerdì 6 settembre è un gesto che i gestori delle attrazioni presenti a Campo Marzo ripetono già da qualche anno dimostrando una particolare sensibilità. Pertanto a loro va il nostro ringraziamento” – commentano gli assessori alle attività produttive Silvio Giovine e al sociale Matteo Tosetto.