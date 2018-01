VICENZA – Venerdì iniziano i saldi…o sono già partiti?

Ormai è una consuetudine più che consolidata. A pochi giorni dall’’inizio dei saldi molti negozi propongono già gli sconti alla cassa oppure, tramite messaggini al cellulare, annunciano ai clienti più affezionati la possibilità di effettuare acquisti a prezzi inferiori. Secondo una ricerca Adico -l’Associazione Difesa Consumatori – circa 3 commercianti su 4 concedono già sconti sui propri prodotti, anticipando di fatto il periodo di saldi. ““Tutto ciò –- commenta Carlo Garofolini, presidente dell’’Adico –- va a discapito dei negozianti che si comportano in modo corretto ma dimostra anche che la legislazione sui saldi ha bisogno di una rivisitazione””. In tale contesto, anche quest’’anno Adico ha lanciato la campagna “Fotografa il tuo acquisto“, iniziativa che proseguirà pure domani, alla vigilia degli sconti. Chi ha intenzione di acquistare qualcosa in saldo, si armi dunque di macchina fotografica (o più semplicemente di telefono cellulare) per immortalare il vestito, il paio di scarpe o l’articolo desiderato, inquadrando bene il prezzo. Poi torni nello stesso negozio a saldi iniziati e con una seconda foto potrà dimostrare e verificare la bontà, e la veridicità, dello sconto applicato. “In caso di incongruenze, l’’invito è quello di inviarci le foto ad info@associazionedifesaconsumatori.it specificando nell’’oggetto “Campagna fotografa il tuo acquisto””. In attesa di capire come andrà questo lungo periodo di sconti codificati per legge, ecco il consueto vademecum per evitare brutte sorprese durante i saldi, che devono rappresentare una occasione per acquistare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. 1) Non farsi prendere dalla frenesia del voler comprare a tutti i costi. 2) Fare sempre un giro di perlustrazione per essere sicuri di non comprare resti di magazzino. 3) Confrontare sul cartellino il prezzo vecchio con quello ribassato. 4) Verificare scrupolosamente le taglie riportate in etichetta ed eventuali difetti. 5) Nel caso di capi di abbigliamento provare sempre l’articolo. 6) Ricordare che i prezzi esposti vincolano il venditore che in cassa non può applicare sconti diversi da quelli dichiarati. 7) È bene sapere che il negoziante convenzionato con una carta di credito è tenuto ad accettarla sempre anche in periodo di saldi. 8) Accertarsi sempre che il prodotto esposto in vetrina e quello offerto in negozio coincidano. 9) Diffidate degli sconti superiori al 60%. 10) Non superare il budget che ci si era imposti per evitare ripensamenti una volta tornati a casa.