VICENZA – Veleni ai Pomari: domani mattina incontro in zona orti urbani

Quali veleni sono nascosti sotto i terreni dei Pomari? E’ questa la domanda che si pone il Comitato Pomari che domani mattina, sabato 19 maggio, alle 10.30 ha organizzato nell’area cantiere orti urbani Pomari una conferenza stampa sul tema.

La conferenza stampa si svolgerà a Vicenza in zona Pomari, precisamente nell’area del cantiere degli orti urbani i cui lavori sono fermi da diversi mesi a causa dell’inquinamento dei terreni, notizia che ci è arrivata da poche settimane.

L’appuntamento è fissato per domani alle ore 10.30 in Piazza Nobel (dietro la sede Confartigianto Vicenza), da qui ci si sposterà di pochi metri per raggiungere a piedi l’area di cantiere degli orti urbani.

Durante la conferenza stampa sarà diffuso il comunicato con cui si denuncia la gravità della situazione e il silenzio del Comune.