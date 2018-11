VICENZA – Vandalismo al campo di baseball, la condanna dell’assessore allo sport Celebron

“Chiederemo come amministrazione un incontro con prefetto e questore: atti di vandalismo come questo non possono essere tollerati, i responsabili vanno individuati e puniti perché rappresentano l’antitesi dei valori che lo sport vuole trasmettere ai giovani”.

L’assessore alle attività sportive Matteo Celebron esprime solidarietà all’associazione Palladio Baseball e condanna in maniera decisa il furto con scasso avvenuto la scorsa notte ai danni dello stadio di baseball e softball di via Bellini.

“Una zona non nuova a questo tipo di vandalismi – commenta Celebron – ancora più odiosi quando riguardano strutture sportive, luoghi di ritrovo per eccellenza dei ragazzi, dove si insegna l’educazione, lo stare assieme, il rispetto delle regole. Per questo è necessario un intervento delle forze dell’ordine, perché anche punire chi commette reati è educativo e soprattutto è un deterrente per gesti simili”.

“Sono certo – conclude l’assessore – che i volontari di Palladio Baseball, capitanati da Roberto Cabalisti, sono già all’opera per rimettere tutto in ordine e perché l’attività riprenda al più presto nella normalità. E’ una realtà positiva, un punto di riferimento per tante persone e tanti giovani vicentini e non solo, per questo meritano la massima attenzione e collaborazione”.