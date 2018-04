VICENZA – Va a gettare l’immondizia e gli sparano

(P.U.)

Brutta avventura per un 53enne vicentino residente in via della Scola. L’uomo alle 23.30 di ieri sera è uscito di casa per gettare l’immondizia all’angolo fra via della Scola e via Tornieri.

Un individuo seduto ad un tavolo esterno del vicino bar ‘Capri’ gli ha puntato contro una pistola softair esplodendo due colpi. Fortunatamente non ha colpito l’ignaro residente che ha però chiamato la polizia di Stato. Giunti sul posto, gli agenti delle volanti, hanno identificato il pericoloso avventore, un vicentino di 56 anni residente in città, iniziali S.C., il quale ha ammesso di aver sparato i due colpi, riferendo di non aver mirato all’uomo ma al cartello che gli stava dietro. La bravata è costata al 56enne una denuncia per minaccia aggravata.

Per quanto non pericolosa come una pistola vera, una softair può infatti recare danno ad una persona se questa non è coperta con adeguate protezioni.