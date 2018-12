VICENZA – Un’asta solidale per realizzare il sogno universitario

Il sogno di studiare, di diventare un architetto. Una vita andata sempre controvento, ma che alla fine ha trovato la strada giusta con il Centro Capta. E ora il desiderio che si realizza, il sogno che diventa tangibile. La storia è simile a quella di molti altri, ma Mario (nome di fantasia per tutelare l’identità del ragazzo) è riuscito a farcela, sebbene la sua infanzia e la sua adolescenza siano state segnate da violenza, instabilità familiare, disagio sociale, povertà e un susseguirsi di aiuti sociali che alla fine l’hanno portato all’interno del Centro Capta. Il collettivo di psicologi della Fondazione Capta sono riusciti a dargli quel sostegno che tra le mura domestiche mancava: un aiuto concreto nello studio, un affiancamento psicologico, la spinta per portare avanti i propri sogni. E ora Mario va all’università per diventare architetto. Ma i soldi non bastano, sebbene lui lavori fin dal giorno dopo della maturità.

Cosa fare allora?

Il Centro Capta sta raccogliendo fondi per creare una borsa di studio per lui: molte aziende hanno risposto regalando lotti per l’asta solidale che il 12 dicembre alle 18.30 andrà in scena all’interno del centro, in Strada Padana Superiore vs Verona, 137 a Vicenza. Un’asta in cui i lotti verranno “battuti” e dati al miglior offerente. Tutto il ricavato andrà per sostenere gli studi di Mario. Durante l’asta, grazie all’alimentare A Tavola con Alessandro, al distributore La Varesina, alla pizzeria Mastro Pizza e alla gastronomia Pepe Nero, ci sarà un ricco buffet.

I lotti

Protagonisti dell’asta saranno ben 20 lotti: