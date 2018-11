VICENZA – Una sera con il coreografo Marco Pelle

Domani mercoledì 14 Novembre le Ladies’ Circle n. 7 Vicenza hanno organizzato per un piacevole aperitivo e una chiacchierata di ampio respiro una serata con Marco Pelle, Coreografo del New York Theatre Ballet, presso Ristorante Remo Villa Cariolato, in strada Bertesina 313. La serata prenderà il via alle 19.30 con un aperitivo a cui seguirà l’incontro con Pelle.

Vincitore del Premio Primi Dieci USA 2016, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri italiano, come uno dei 10 più importanti esponenti italiani negli Stati uniti, Pelle ha iniziato la sua formazione professionale di danza in Italia, all’età di 20 anni, un’età in cui, per molti, la carriera di ballerino professionista è già avviata, ha proseguito a Monaco presso la “Academie de Danse Classique Princesse Grace” prima di trasferirsi a New York City e “scoprire” Merce Cunningham, uno dei grandi coreografi contemporanei che lo terrà nella propria scuola assegnandogli nove borse di studio per meriti. È coreografo residente del New York Theatre Ballet dal 2002. Per la compagnia, ha creato diversi lavori, spesso in collaborazione con il fratello Federico, compositore, tra cui “Solitude”, “Spaces” e “Endless Possibilities of Being”. Nel 2013, Marco Pelle collabora con la grande ballerina Alessandra Ferri nel suo spettacolo di ritorno alle scene, “The Piano Upstairs”, presentato al Festival di Spoleto, che vede in scena, con lei, l’attore americano Boyd Gaine. Come coreografo d’opera ha lavorato a lungo negli Stati Uniti e all’estero. Firma la coreografia di quattro produzioni a Pechino, al National Center of the Performing Arts, tra cui Aida, con costumi disegnati dal premio Oscar Franca Squarciapino e scenografie di Ezio Frigerio. Nel 2013 coreogra “Passage”, un cortometraggio diretto da Fabrizio Ferri, con musiche di Fabrizio Ferri, interpretato da Roberto Bolle con la partecipazione di Polina Semionova. “Passage” che ha aperto il Festival del Cinema di Venezia, in celebrazione del 25mo anniversario di Vanity Fair, è diventato virale in internet. Nel 2015, crea Libera! per Luciana Paris e Sterling Baca, entrambi ballerini solisti all’ American Ballet Theatre, che lo eseguiranno al Guggenheim Museum di New York. American Ballet Studio Company ha aggiunto Libera! al proprio repertorio. Quest’anno, Marco Pelle ha visto il suo debutto alla regia d’opera con “Un Ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi, diretto e coreografato per il Florida Grand Opera. Ha inoltre diretto e coreografato le opere contemporanee “Frida” e “Song From The Uproar” per il Cincinnati Opera e si accinge alla regia di Tosca per il Michigan Opera Theatre, che andrà in scena nel marzo 2018. Nel gennaio 2018, la sua nuova opera, “Carmen”, per l’American Ballet Theatre Studio Company, debutterà alla Frick Collection di New York, prima di cominciare un tour nazionale negli Stati Uniti. Il 2018 vede anche il suo debutto per la tv americana con una coreografia all’interno della nuova serie tv di Ryan Murphy (regista e creatore di “Glee”, “American Horror Story”, “Feud”m “Mangia. Prega. Ama.”), intitolata “Pose”.