VICENZA – Una “pioggia” di Lego per i piccoli del S. Bortolo

Sabato mattina l’associazione no profit NordestBrick, in collaborazione con “Il Mattoncino Colorato”, il Comune di Marano e la Pro Marano, ha donato in beneficienza dieci box Lego ai reparti di Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Pediatrica e Pediatria dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Grazie a questa iniziativa di sensibilità sociale, ai pazienti più piccoli ricoverati nel nosocomio vicentino sarà data la possibilità di utilizzare i noti mattoncini ludici sia per scopi ricreativi, sia per scopi riabilitativi.

Erano presenti il presidente di NordestBrick, Paolo Maculan, i membri dell’associazione; il sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato; il direttore medico, Romina Cazzaro; il direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale, Ugo Baciliero; il direttore dell’U.O.C. di Pediatria, Massimo Bellettato.