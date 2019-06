VICENZA – Una commedia di Goldoni per Team for Children

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

(COMUNICATO STAMPA)

“La Bottega del caffè” di Carlo Goldoni per Team for children Vicenza

Il 12 giugno alle 21 alla 61a festa del Giglio a Sant’Antonio ai Ferrovieri a Vicenza

La buona commedia italiana per la solidarietà. La compagnia teatrale amatoriale La Calandra di Dueville, in collaborazione con Noi Associazione, presenta “La Bottega del caffè” di Carlo Goldoni, con la scenografia di Elia Di Giovine e la regia di Bruno Salgarollo, il prossimo mercoledì 12 giugno alle 21, in occasione della 61a Festa del Giglio a S. Antonio ai Ferrovieri a Vicenza.

La commedia, scritta da Carlo Goldoni nel 1750, ma adattata agli anni ’60, narra le vicende dei vari personaggi che si susseguono nei pressi della Bottega del caffè.

Il caffettiere Rodolfo si prende a cuore la sorte del giovane Eugenio, che da qualche tempo frequenta assiduamente la casa da gioco di Pandolfo dove ha subíto molte perdite giocando a carte con il Conte Leandro, “nobile” bolognese.

La moglie di Eugenio, Vittoria, cerca invano di far ravvedere il marito, allo stesso scopo è giunta da Bologna la moglie del Conte Leandro, Placida, che ignora l’identità assunta dal marito…

Don Marzio, un nobile napoletano in decadenza, prepotente, ambiguo e chiacchierone, prova piacere nel frapporre ostacoli al desiderio delle due mogli di ricondurre sulla retta via Eugenio e il Conte Leandro. Trova anzi modo di festeggiare quando pensa di aver allontanato definitivamente le due donne e unisce ai festeggiamenti la ballerina Lisaura che, ignara del fatto che il Conte Leandro fosse già sposato, sperava di diventare sua moglie per poter cosí abbandonare il paese.

I tranelli di Don Marzio e Pandolfo, però, trovano un fiero oppositore nel caffettiere Rodolfo e nel suo garzone Trappola che…

Il ricavato della serata sarà devoluto a Team for children Vicenza per sostenere i progetti attivi nel reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.