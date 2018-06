VICENZA – “Una bufala ci seppellirà”, i medici contro le fake news

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Delle fake news si lamentano tutti. Da Donald Trump a Putin, dal calciatore superpagato al Dj famoso: sul web ormai fuori controllo si scrive e si posta, col piglio dell’esperto, del retroscenista o del complottista, qualsiasi cosa. I danni sulla reputazione dei singoli sono pesanti, le speculazioni dei soliti furbi solo raramente vengono a galla ma le ricadute della informazione falsa e fuorviante sulla salute sono drammatiche. Tanto da spingere i medici italiani, attraverso gli Ordini che li rappresentano, a lanciare una campagna nazionale per sensibilizzare i cittadini sui pericoli delle fake news in medicina.

Anche l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Vicenza scenderà in campo con una campagna pubblicitaria, dai contenuti choccanti, contro le bufale in medicina che sarà lanciata tramite inserzioni sui media locali, grandi manifesti stradali, poster negli studi medici, nelle farmacie, nelle scuole e nei locali pubblici.

Per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza , i medici e il personale sanitario, l’Ordine dei Medici ha organizzato per sabato 9 giugno alle ore 10 , nell’Aula Magna della Sede in Contrà Paolo Lioy 13, il Convegno “Una bufala ci seppellirà”.

Michele Valente, presidente dell’Ordine, presenterà la campagna contro le fake news, il giornalista Antonio Di Lorenzo parlerà del “Resistibile fascino delle bufale” nel mondo dell’informazione mentre l’epidemiologo Pierluigi Lopalco affronterà il tema “sensibile” su “Bufale e i vaccini: chi ci perde e chi ci guadagna?”.