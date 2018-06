VICENZA – Un uomo e una donna muoiono in centro

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Nella giornata di ieri due persone sono morte in due luoghi diversi del centro storico di Vicenza.

La polizia di Stato è stata chiamata poco dopo le 11.00 alla chiesa di Araceli. Nell’aiuola antistante la chiesa un uomo è deceduto dopo gli inutili tentativi di rianimazione da parte del personale del Suem 118, chiamati sul posto da un collaboratore parrocchiale che aveva notato la vittima poco prima barcollare e poi accasciarsi a terra. Si tratta di un vicentino di 49 anni, senza fissa dimora. Si sospetta che abbia fatto uso di stupefacenti o abuso di farmaci. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per approfondimenti.

Circa un’ora dopo il secondo decesso, in questo caso ai Giardini Salvi. I passanti hanno notato che vicino al ponticello all’interno del parco cittadino una donna era distesa a terra. Sul posto sono stati chiamati i sanitari del Suem 118 e successivamente, dopo gli inutili tentativi di rianimarla, la Polizia di Stato. Si tratta di P.M. donna di 54 anni residente a Caldogno. Vicino al suo corpo è stata trovata una siringa usata. Anche in questo caso si sospetta che la donna sia morta di overdose e anche in questo caso il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria