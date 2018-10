VICENZA – Un robot aprirà un convegno di Confindustria

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Big Data, internet of Things e Artificial Intelligence per l’industria, a Vicenza un incontro con IBM, Istituto Italiano Tecnologia e Smart Robots. E ad aprire il convegno sarà proprio… un Robot!

Confindustria Vicenza organizza per giovedì 18 ottobre a partire dalle ore 16.30, l’evento: The “Cognitive Era”: IoT, Big Data e Artificial Intelligence, proiezioni verso un futuro cyber fisico con la partecipazione di primari player internazionali sia nell’ambito della ricerca applicata – Istituto Italiano di Tecnologia – sia nell’ambito aziendale – IBM – per illustrare le potenzialità e gli scenari di business che si possono creare grazie ai Big Data.

La raccolta dei dati attraverso il proliferare di sensori, infatti, può costituire la base per sviluppare logiche di intelligenza artificiale e nuovi scenari Cyber Fisici con interessanti prospettive di applicazioni in ambito industriale.

L’evoluzione del digitale con l’utilizzo di tecnologie sempre più puntuali e alla portata di tutti potrà favorire l’efficienza e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi nelle imprese.

L’appuntamento, a partecipazione gratuita e aperto a tutte le imprese previa registrazione sul sito di Confindustria Vicenza, si inserisce tra gli eventi del DIGITALmeet 2018, nonché nel progetto Digital4Factory sostenuto con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, ed è realizzato anche con la partecipazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza.

Dopo l’introduzione di Filippo Miola, Delegato Innovazione e Fabbrica4.0 Confindustria Vicenza, e Gianni Potti, Founder DigitalMeet, in coerenza con i temi del convegno, aprirà i lavori proprio un robot.

Interverranno, quindi, Ferdinando Cannella, Direttore del laboratorio di Automazione Industriale Avanzata dell’Istituto Italiano Tecnologia di Genova e Walter Aglietti, Direttore dei laboratori Team Software & Watson Artificial Intelligence IBM, e Roberto Rossi, Direttore Tecnico di Smart Robots.

Coordina i lavori il direttore di Veneto Economia Domenico Lanzillotta.