VICENZA – Un Palladio Day per tutti

Nel 1958 veniva fondato a Vicenza il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. La guerra aveva lasciato ferite e ricordi dolorosi sulle persone, ma anche sugli edifici palladiani: ai lungimiranti amministratori di allora sembrò che la ricostruzione della città e la tutela di un patrimonio così prezioso dovesse essere affidato ai migliori specialisti del mondo. Così fu, e da allora a oggi un gruppo di studiosi provenienti da Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Russia lavorano insieme nel Consiglio Scientifico del Centro. Quest’anno ricorre il 60° anniversario dalla fondazione del Centro e la scelta non è di celebrare ma di condividere, con i Vicentini e col mondo, l’enorme patrimonio di conoscenze e di studi accumulato negli anni, attraverso eventi, libri, mostre. Sabato 9 giugno 2018 prende avvio un intero anno di iniziative, con un evento particolarissimo: per un giorno gli appassionati Vicentini, e non solo, potranno essere guidati nella visita degli edifici palladiani dai grandi specialisti internazionali del Consiglio Scientifico del Centro: per esempio, alla Rotonda da un grande studioso di Neoclassicismo, il russo Dmitry Shvidkovsky, o dalla massima esperta al mondo di architettura islamica, Gülru Necipoglu di Harvard University; al teatro Olimpico con l’Accademico di Francia Pierre Gros, l’archeologo che più ha studiato il testo di Vitruvio; a palazzo Valmarana, che nel 1581 ospitò l’imperatrice di Spagna, dal cattedratico spagnolo Fernando Marías; a palazzo Thiene da chi per primo vi individuò la mano di Giulio Romano, lo svizzero-americano Kurt Forster, docente a Yale e già curatore della Biennale di Venezia. Howard Burns guiderà alla scoperta di due edifici inediti di Palladio a Vicenza, e Guido Beltramini ai suoi luoghi “privati”, dove Palladio abitò. Al termine della giornata, al Palladio Museum, Howard Burns ricorderà la figura e l’opera di Renato Cevese, fondatore del Centro; seguirà un momento musicale e un brindisi.