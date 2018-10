VICENZA – Un giovane vicentino sul podio del Premio Italia Giovane

Sono state oltre 140 le candidature valutate all’interno del Premio Italia Giovane arrivato alla quinta edizione, il cui comitato promotore e d’onore annovera numerosi personaggi di spicco come l’ ex ministro Frattini e docenti/rettori universitari. Il Premio Italia Giovane è rivolto alle nuove generazioni e riconosce in dieci figure under 35, valide testimonianze da condividere e diffondere nella società. Dieci giovani saranno chiamati a ricevere il premio in funzione di ciò che trasmettono e rappresentano, per i meriti professionali e artistici o per le ricerche scientifiche raggiunte.

A ricevere l’ambìto Premio, quest’anno, sarà anche il vicentino Davide Dal Maso E’ stata valutata la sua storia, la sua esperienza personale e professionale nel settore social warning-contrasto al cyberbullismo e ritenuti esempi positivi che rispecchiano l’animo del Premio e danno lustro al Paese, oltre ad essere una parte stimolante per le nuove generazioni.

Il “Social Warning Movimento Etico Digitale” è un’associazione no profit lanciata lo scorso anno e che attualmente conta più di 90 formatori-volontari. Nel corso del 2017 ha incontrato oltre 10 mila persone tra ragazzi e genitori, gratuitamente, con un format improntato alla sensibilizzazione sulle potenzialità e i rischi del web. Il Movimento sta crescendo sempre più ed espandendosi in tutta Italia. Il suo fondatore, appunto, è Davide Dal Maso.

La cerimonia di conferimento del Premio si terrà il prossimo 8 novembre alle ore 17.30 nella prestigiosa sede della Luiss Business School, in via Nomentana 216, Roma.