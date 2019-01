VICENZA – Un corso per scoprire i Colli Berici

Dal 24 gennaio l’enoteca del Consorzio Colli Berici ospiterà il corso di Vicenzautoctona per diventare animatori culturali ambientali. Il 6 febbraio la serata dedicata ai vini della DOC.

Il Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza collaborerà con il gruppo di Vicenzautoctona, appartenente al Centro Turistico Giovanile nazionale, in occasione del corso per diventare Animatori Culturali Ambientali in partenza il 24 gennaio. L’enoteca del Consorzio ospiterà la serata di presentazione del 16 gennaio e sette appuntamenti, tra cui la serata di degustazione dei vini della DOC in programma per il 6 febbraio.

Il corso, che si concentrerà sui tesori culturali, paesaggistici ed enogastronomici della provincia di Vicenza, si propone di formare un gruppo di volontari amanti del territorio che vogliano mettersi a disposizione per la promozione delle bellezze dell’area berica.

All’importanza vinicola della zona sarà dedicata in particolare la serata di mercoledì 6 febbraio al Palazzo del Vino di Lonigo. Alle 20.30 il direttore del Consorzio Vini Colli Berici Giovanni Ponchia presenterà le caratteristiche enologiche del territorio e le eccellenze della DOC, affiancandole ad una degustazione guidata che si concentrerà su Tai Rosso, Carménère, Merlot, Cabernet e Garganega.

Articolato in un totale di 19 lezioni e visite guidate sul territorio con cadenza settimanale, il corso prevede 30 ore di incontri formativi teorici e 20 ore di uscite sul campo e, per conseguire l’attestato di Animatore Culturale Ambientale, gli allievi dovranno sostenere un esame finale composto da una tesina e una prova pratica di animatore.