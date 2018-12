VICENZA – Un boschetto a Palazzo Cordellina

Anche la Biblioteca Bertoliana partecipa alla staffetta solidale per dare nuova vita agli alberi dei boschi distrutti nell’Altopiano di Asiago. “È un piccolo gesto concreto ma altamente simbolico per non dimenticare la tragedia ambientale e umana avvenuta poco più di un mese fa”, ha dichiarato la Presidente della Bertoliana Chiara Visentin, “è necessaria la rimozione degli alberi caduti per un veloce ripristino e sistemazione del bosco: togliere le piante cadute è la priorità contingente”.

L’iniziativa di formare due “boschetti” con punte di abeti caduti alte fino 3,5 metri nell’atrio di Palazzo Cordellina è stata realizzata in collaborazione con Fattoria del Legno di Andrea Zenari, Sfiorandomi, Campagna Amica e Coldiretti.