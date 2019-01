VICENZA – Ultimo dell’anno, Teatro Olimpico preso d’assalto dai visitatori

Ultimo dell’anno “con il botto” per Vicenza. Il 31 dicembre, infatti, la città è stata letteralmente presa d’assalto da migliaia di vicentini e turisti che fin dal mattino hanno affollato le piazze, i mercatini e visitato monumenti, mostre e musei della città.

Per l’accesso al teatro Olimpico, aperto in via straordinaria fino alle 14,30 malgrado il lunedì sia solitamente giorno di chiusura, e ai siti museali partner sono stati venduti 509 biglietti per un incasso pari a 5.743 euro.

“Si tratta di un risultato notevole – commenta il sindaco e assessore alla cultura Francesco Rucco – che conferma le potenzialità dei nostri splendidi monumenti. Lunedì il cuore della nostra città è stato veramente il punto di attrazione per migliaia di famiglie di vicentini e di turisti che vi sono rimasti dal mattino fino a tarda ora, per festeggiare tutti insieme in piazza dei Signori l’arrivo del nuovo anno. Un colpo d’occhio eccezionale da cui ripartire per rilanciare la nostra città”.