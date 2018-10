VICENZA – Ubriaco in motorino per la città: denunciato

Alle 20.30 circa di sabato, transitando lungo viale Torino la pattuglia antidegrado della Polizia Locale di Vicenza ha notato un ciclomotore effettuare un’inversione ad “U” invadendo in modo molto pericoloso la corsia opposta. Immediatamente inseguito il mezzo, gli agenti hanno fermato e sottoposto ad alcoltest il conducente, un cittadino di 47 anni di nazionalità indiana (iniziali M.V.K.) residente nel padovano. Risultato positivo al controllo, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per transito in contromano. Il documento di guida gli è stato ritirato.